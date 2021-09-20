Доллар и евро подорожали: курсы валют в Беларуси на 20 сентября

курсы валют в Беларуси на 20 сентября Фото: Инна КОРСАК

Доллар США и евро подорожали, а российский рубль подешевел в начале торгов 20 сентября, информация об этом размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Как следует из данных, приведенных БВФБ, по состоянию на 10.33 евро вырос на 0,01%, доллар США - на 0,59%, а российский рубль подешевел на 0,42%.

В начале торгов 20 сентября на бирже установлены следующие курсы: евро - 2,92 рубля, доллар США - 2,50 рубля, 100 российских рублей - 3,41 белорусского рубля.

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