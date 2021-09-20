Почти 700 нелегальных мигрантов не впустили в ЕС со стороны Беларуси за минувшие выходные!

Пограничная служба Польши в своем Твиттере сообщила, что 18 сентября обнаружено 324 попытки незаконного проникновения из Беларуси, 19 сентября - 276 попыток. В субботу пограничники не впустили ни одного нелегала, в воскресенье поймали 19 человек.

Кроме того, за пособничество в нелегальном пересечении границы со стороны Беларуси в выходные задержали семь человек - это граждане Грузии, Польши, Украины и Узбекистана, передает БелаПАН.

Госпогранохрана Латвии сообщила, что 18 сентября на границе с Беларусью развернули 40 иностранцев, 19 сентября - 8.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1268 нелегальных мигрантов. За это же время 32 человека были пропущены по гуманитарным причинам.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что 18 сентября в страну не впустили около 10, а 19-го - около 50 нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Вместе с тем в субботу, как сообщается, двоих иностранцев пропустили по гуманитарным причинам.

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