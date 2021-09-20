Новые телеграм-каналы и чаты Столина, Лиды, Волковыска и Гродно признаны экстремистскими.

Все новые и новые телеграм-каналы и чаты в Беларуси признаются экстремистскими. Новые названия озвучили в Генпрокуратуре. Экстремистскими материалами признана «продукция» ИГ-каналов «Свободный Столин» и «Столiн ТуТ».

Но и это еще не все! Вот новые каналы, признанные экстремистскими: «НАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ г. Лида», «Центр, Лида», «Волковыск для жизни Новости», «Волковыск.Доска позора», «Гродно Южный чат», «Гродно Азот Чат», «Ихтиандры Гродно».

Сообщается, что «информационная продукция» этих чатов и каналов признана экстремистской по заявлениям органов прокуратуры.

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