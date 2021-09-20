Лукашенко дал согласие на назначение Владислава Андрейченко новым директором МТС

Лукашенко назначил нового руководителя мобильного оператора МТС. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новым директором сотового оператора МТС Владислава Андрейченко - сына председателя Палаты представителей. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Ранее Владислав Андрейченко возглавлял отделение компании МТС в Витебске.

51% белорусского мобильного оператора МТС принадлежит РУП «Белтелеком», 49% - российскому ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Владислав - сын Владимира Андрейченко, который ранее руководил Витебским облисполкомом, а сейчас занимает пост председателя Палаты представителей.

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