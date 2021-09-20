Белорусская налоговая начала выставлять счета за новый транспортный налог. Пока по 29 рублей с машины. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Извещения об оплате нового транспортного налога обещали разослать до ноября. Однако уже сейчас в системе ЕРИП появился счет в графе «транспортный налог для физлиц», пишет onliner.by. Нужно оплатить 29 рублей с каждой зарегистрированной у владельца машины. Пока это своеобразная предоплата – окончательную сумму годового налога нужно будет оплатить в следующем году.

Чтобы посмотреть начисленный налог, надо зайти ЕРИП и дальше пройти по пути: «Налоги» — [выбрать свою область и район]— «Транспортный налог для физлиц». После этого выбора необходимо будет ввести УНП (уникальный номер плательщика). Его можно узнать вот здесь (нужно ввести личный номер из своего паспорта).

Для тех, кто не проходил ТО в прошлом году (и соответственно не платил предыдущий аналог транспортного налога – госпошлину), ЕРИП уже подготовил сумму в 29 рублей к оплате. Это и есть тот самый аванс для 2021-го переходного года.

Когда платить этот налог? можно сейчас, если в ЕРИП есть счет. Это будет учтено системой. Извещение поступит на почту позже — до 1 ноября. Если вы оплатите заранее, повторно вносить плату будет не нужно, цитирует портал представителя МНС.

Напомним, этот год — переходный, нужно будет заплатить не всю стоимость, а только аванс (29 рублей). Его нужно внести (в банк или через ЕРИП) не позднее 15 декабря 2021 года. Тем, кто прошел техосмотр до нового года и оплатил дорожный сбор за допуск к участию в движении на несколько месяцев 2021-го, аванс платить не надо. Оставшуюся сумму транспортного налога автовладельцы должны будут оплатить в следующем, 2022 году.

Сумма налога зависит от максимальной массы машины (она указана в техпаспорте). Два самых популярны вида – от 1,5 до 1,75 тонны – 61 рубль. От 1,75 до 2 тонн – 102 рубля в год.

Все подробности об оплате нового транспортного налога можно почитать здесь и здесь.

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