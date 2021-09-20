Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 сентября 2021 года: почти две тысячи заболевших и 12 смертей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Беларуси на 20 сентября. За сутки в стране 1941 новое заражение, это всего на 45 человек меньше абсолютного рекорда. Выписаны из больниц за сутки 1295 пациентов.

С начала пандемии в Беларуси заболели ковидом 518 369 человек. Из них 504 561 уже выздоровели. Всего в Беларуси умерло 4016 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 860 тестов. А всего с начала пандемии - 8 229 179 тестов.

А вот свежие данные по вакцинации:

Более 1 885 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 527 000 человек прошли полный курс вакцинации.

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