Лукашенко назначил новых послов в Таджикистане, Бразилии и Корее. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов в Таджикистане, Бразилии и Южной Корее 20 сентября, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане назначен Виктор Денисенко, ранее он выполнял обязанности начальника управления стран СНГ Главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД.

Дипломатические интересы Беларуси в Бразилии будет представлять Сергей Лукашевич - ранее он занимал должность старшего советника посольства Беларуси в Испании.

Бывший руководитель Главного управления КГБ Беларуси Андрей Чернецкий станет послом в Республике Корея.

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