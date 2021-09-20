На автовокзале в Минске открыли новый пункт ПЦР-тестирования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новая ПЦР-лаборатория открылась на втором этаже автовокзала «Центральный» в Минске. Тут могут сделать тест и белорусы и иностранцы. Рассказываем подробности.

Сообщается, что открытие лаборатории связано с «многочисленными обращениями граждан». Лаборатория открылась на 2-м этаже в комнате матери и ребенка. Проводят два вида тестирования: обычное (результат через 24 часа, по предварительной записи) и экспресс-тестирование (30 минут, по живой очереди). Записаться можно на сайте.

Режим работы лаборатории:

понедельник - пятница - 9.00 - 18.00 (технический перерыв 12.00 - 13.00).

суббота - 9.00 - 12.00.

Цена вопроса:

Стандартное тестирование - 31,73 рубля (44 для иностранцев);

С внесением в систему «Путешествую без COVID-19» - 35,33 рубля;

Стоимость экспресс-анализа - 38,51 рубля (для иностранцев 44,64).

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