Суд в Бресте осудил россиянку на полтора года колонии за клевету на Лукашенко. Фото: Pexels

Задержанной в Беларуси россиянке Ирине Викхольм вынесли обвинительный приговор в суде Бреста в понедельник, 20 сентября, об этом пишет Sputnik со ссылкой на Генеральное консульство России в Бресте.

- В отношении гражданки Викхольм Ирины Федоровны был вынесен приговор судом Московского района города Бреста. Ее приговорили к 1 году 6 месяцам в колонии общего режима. Минус срок, который она пробыла с конца мая в СИЗО, - сообщили в генконсульстве.

Там также отметили, что приговор в силу не вступил, и защита может его обжаловать в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней Викхольм, которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Беларуси, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении.

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