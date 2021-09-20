В ГАИ назвали самый частый вид ДТП в Беларуси

Чаще всего ДТП происходят с пешеходами, и большинство - по вине водителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самым распространенным видом ДТП по-прежнему остается наезд на пешеходов, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С января 2021-го года в Минске произошло 148 наездов на пешеходов. Это почти 34 процента ото всех произошедших дорожно-транспортных происшествий. На дорогах столицы с начала года погибли 12 пешеходов (80% от общего количества погибших в ДТП), еще 146 человек получили травмы разной степени тяжести.

- В пятидесяти случаях в наездах виноваты были сами пешеходы. Но 103 наезда произошли по вине водителей, которые не пропустили пешеходов на обозначенных пешеходных переходах. В таких ДТП 103 пешехода были травмированы, 6 человек погибли, - проинформировали в пресс-службе.

Еще зафиксировано 35 происшествий с велосипедистами с начала года, в таких авариях - 36 пострадавших. Семеро велосипедистов, по информации ГАИ, попали под колеса авто по своей вине.

В ГАИ усилили контроль за соблюдение ПДД уязвимыми категориями участников дорожного движения. И всех призвали проявлять внимательность и осторожность на дорогах.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГАИ Минска с 20 по 24 сентября проводит мероприятия по профилактике ДТП. Вот кого это коснется.

В ведомстве добавили, что в данный период «весь личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог» (подробности).

В центре Минска BMW протаранил ограждение и опрокинулся. Позже у водителя выявили 2 промилле алкоголя.

Как пояснил сам водитель, он употребил спиртные напитки после совершения ДТП (подробности).

ДТП на МКАД: автомобиль врезался в столб и перевернулся.

Автомобиль BMW выехал на соседнюю полосу и вылетел в кювет (подробности).