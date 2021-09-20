Глава Минздрава Беларуси назвал условие закупки Pfizer и сравнил эту вакцину с препаратом «Спутник»

Пиневич отметил, что вакцина Pfizer нужна тем, кто хочет выехать за границу по служебным делам или в турпоездку в те страны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич прокомментировал появившуюся недавно информацию о том, что страна закупит вакцину Pfizer от COVID-19. По словам главы Минздрава, этот вопрос еще не решен.

Пиневич уточнил, что поставку вакцины Pfizer обсуждали с представителями турфирм. Он считает, что с эпидемической точки зрения этот препарат ничем не лучше, чем те, которые уже закупила Беларусь. Напомним, что в республике всем желающим делают прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник» и китайской «Синофарм».

Министр заявил, что есть несколько публикаций касательно эффективности разных вакцин, которые свидетельствуют, что именно векторные вакцины (по этому принципу создан российский «Спутник») вызывают более выраженную поствакцинальную защиту.

Пиневич отметил, что вакцина Pfizer нужна тем, кто хочет выехать за границу по служебным делам или в турпоездку в те страны, в которых российский и китайский препараты не признаются.

- Поэтому мы задаем вопрос туроператорам: сколько, по вашим расчетам, лиц, которые захотели бы привиться Pfizer с учетом того, что это РНКовая вакцина? Проведите опрос, и тогда будем ставить вопрос о ее закупке, - сказал Пиневич, его цитирует БелТА.

Он добавил, что нелогично закупать вакцину, которая стоит намного дороже имеющихся. К тому же, по его словам, у нее нет клинически значимых показателей, которые бы свидетельствовали о ее большей эффективности, чем у других.

Напомним, что в Беларуси официально объявили о начале четвертой волны коронавируса. При этом глава Минздрава заявил, что никакой чрезвычайщины нет.

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