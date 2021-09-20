Бывшего зампреда Могилевского горисполкома Владимира Дударева приговорили к 7,5 года колонии усиленного режима.

Политзаключенный Владимир Дударев, бывший заместитель главы Могилевского горисполкома, приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима, пишет БелаПАН. Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, такой приговор 20 сентября вынесла председатель суда Чаусского района Елена Королько. Она признала Дударева виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса) и мошенничестве (ч. 4 ст. 209 УК).

Дударев свою вину на суде не признал.

Дударев находится под стражей с 11 июня прошлого года. До этого он координировал работу региональной инициативной группы по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Согласно материалам дела, бывший чиновник незаконно переоборудовал в жилое помещение часть технического этажа в многоэтажном доме по улице Лепешинского в Могилеве, где проживает с семьей. Стоимость переоборудованного помещения, ставшего частью двухуровневой квартиры, оценивается в 41.381 рубль. Также Дударева обвинили в том, что в должности председателя ПЖСК с 2006 по 2009 годы от имени членов жилищного кооператива и без их ведома он инициировал внесение изменений в проектную документацию по увеличению высоты потолков на техническом этаже. В результате затраты на строительство дома увеличились на 2.288 нынешних рублей, их якобы компенсировали застройщики за счет полученных льготных кредитов. Кроме того, Дудареву инкриминировали несанкционированное подключение к газу, теплу и электроэнергии — ресурсы он якобы использовал для освещения и отопления технического этажа, ставшего частью квартиры.

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