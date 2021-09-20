В Минске задержали «серых риелторов» и разыскивают их жертвы

Хозяев квартир в Минске мошенники уговаривали продать квартиры забирали деньги, а их самих выселяли в ветхое жилье за городом. Фото: МВД.

В Минске задержана пара мошенников, которые путем обмана присваивали чужие квартиры. Известно не менее чем о трех жертвах «серых риелторов». Подробности сообщила пресс-служба МВД, также правоохранители опубликовали фото злоумышленников, рассчитывая, что так обнаружатся новые жертвы злоумышленников.

В преступлениях подозреваются 47-летние женщина и мужчина. По информации милиции, в Минске парочка смогла обмануть несколько человек и завладеть их жильем.

- Жертвами подозреваемых становились ведущие асоциальный образ жизни одинокие хозяева квартир в Минске. На «серых риелторов» вышли оперативники ГУБОПиК, - прокомментировали в пресс-службе.

Чтобы осуществить преступный план, мошенники входили в доверие к гражданам - вместе выпивали и во время застолья предлагали помочь с погашением долгов по коммуналке. Затем уговаривали их перебраться на меньшие квадраты.

- Получив согласие, продавали чужую собственность, присваивали деньги, а бывших хозяев квартир переселяли в ветхое жилье за городом, - уточнили в МВД.

Всего за год с 2019-го по 2020-ый год «серые риелторы» осуществили не менее трех таких нелегальных сделок. И присвоили свыше 250 тысяч белорусских рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Ранее они уже привлекались к ответственности: мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и похищение человека, а женщина за кражи.

Если вы узнали людей на фото, стали их жертвой - позвоните в милицию «102».

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