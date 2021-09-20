Лукашенко направил Путину телеграмму с соболезнованиями

Лукашенко выразил соболезнования от имени белорусского народа и себя лично. Фото: pixabay.com

В связи с произошедшей в Перми трагедией соболезнования президенту России телеграммой направил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что в Беларуси сообщения о трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете восприняли с глубокой болью и скорбью. Он подчеркнул, что трагедия повлекла гибель и ранение невинных людей.

- От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - передали в пресс-службе президента.

«Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 20 сентября, произошла стрельба в Пермском государственном университете. Огонь открыл 18-летний студент. В результате погибли шесть человек, еще несколько получили травмы и ранения.

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