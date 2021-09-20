Отопление в жилых домах Минска включат в сентябре: столичные власти назвали дату

Отопление включат в жилых домах Минска в среду 22 сентября. Фото: pixabay

Отопление включат в жилых домах Минска в среду 22 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал «Минск. Официально».

«В среду 22 сентября отопление начнет поступать в жилые дома. Соответствующее решение принято сегодня в Минском горисполкоме», – сказано в сообщении.

Кроме жилых домов, обогревать начнут общежития, гостиницы, бассейны, общегородские бани учебные заведения и театры.

Отопительный сезон в Беларуси в этом году начался 20 сентября из-за холодной погоды. В этот день отопление начали включать в детсадах, школах, больницах, музеях.

Напомним, что ранее заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сообщал, что два прошедших отопительных периода в столице были самыми продолжительными: они не только начинались рано, но и завершались поздно, чтобы обеспечить комфорт жителям города. В нынешнем году подход останется прежним: как только установятся необходимые погодные условия, начнут греть батареи.

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В этих объектах батареи начинают греть при среднесуточной температуре +10 °C и ниже в течение пяти дней (подробности).

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