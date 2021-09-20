Автомобильное топливо в Беларуси подорожает с 21 сентября уже в 28-й раз с начала года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цены на автомобильное топливо в Беларуси вырастут на одну копейку с 21 сентября. Об этом предупредили в концерне «Белнефтехим».

«Изменение цен на моторное топливо с 21 сентября 2021 года обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 17 сентября достигло 73 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем января 2021 года выросло на 33 процента. Цены с начала года увеличены на 14,7 процента», – поясняется в сообщении на сайте «Белнефтехима».

Так, со вторника, 21 сентября, стоимость автомобильного топлива на заправках будет такой: бензин АИ-92-К5-Евро – 1,98 руб. за литр,

АИ-95-К5-Евро – 2,08 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,30 руб.,

Дизельное топливо – 2,08 руб.

Отметим, что это уже 28-е с начала года подорожание. Предыдущее было 14 сентября: тогда стоимость дизеля и бензина выросла тоже на одну копейку.

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