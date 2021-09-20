Медики сообщили, что дети погибшей беженки доставлены в больницу в Гродно

Дети погибшей беженки доставили в Гродненскую больницу. Фото: БелТА

Появилась информация о детях погибшей на белорусско-польской границе беженки, пишет БелТА. Медики рассказали, что у погибшей иностранки - трое детей в возрасте 15, 10 и 8 лет - две девочки и мальчик. Их доставили в Гродненскую областную детскую клиническую больницу, с ними работает психолог, их жизни и здоровью в данный момент ничего не угрожает.

- Благодаря общим усилиям психолога и сотрудников стационара был достигнут контакт с детьми. Они спокойно спали всю ночь, - прокомментировали в медики.

С детьми погибшей мигрантки работают психологи. Фото: БелТА

Отмечается, что у ребят есть небольшие отклонения здоровья, по которым в больнице уже назначили лечение. Чувствуют дети себя гораздо лучше, чем при поступлении.

- Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Работу с ними продолжает психолог, - уточнили в больнице.

Местные власти взяли ситуацию и судьбу детей погибшей беженки под контроль. Ребят с подарками, продуктами и необходимыми вещами 20 сентября уже посетили зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк и глава Гродненского облсовета депутатов Игорь Жук. Ранее гигиенические наборы и одежду детям передали от Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста.

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