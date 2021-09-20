Военные вертолеты летали над Минском 20 сентября. Узнали, что произошло

Военные вертолеты были замечены 20 сентября над Минском в районе Кунцевщины и Каменной Горки. Фото: читатель "КП"

Военные вертолеты были замечены 20 сентября над Минском в районе Кунцевщины и Каменной Горки. По словам очевидцев, среди них был также Ми-8, а всего они насчитали не менее десяти вертолетов.

В Министерстве обороны дали комментарий по этому поводу.

«Российская авиация, участвовавшая в учениях «Запад-2021», убыла к месту постоянной дислокации, в РФ», – рассказали порталу Onlíner в командовании ВВС и войсками ПВО.

Напомним, что активная фаза совместного учения Беларуси и России «Запад-2021» началась 10 сентября и завершилась 17-го. Беларусь приглашала международных наблюдателей из США и ЕС, но они отказались приезжать. За учениями наблюдали президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. По словам Лукашенко, это учение проводилось исключительно для тренировки и слаживания собственных Вооруженных Сил.

В основе легенды учения – конфликт двух вымышленных сторон. С одной стороны – Союзное государство Республики Полесье и Центральной Федерации. С другой стороны - коалиция трех «западных» заинтересованных государств: это Нярис, Помория и Полярная Республика, к которым примкнули международные террористические организации.

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