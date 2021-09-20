Лукашенко сказал о готовности провести референдум по Конституции Беларуси

Лукашенко сказал, что не хочет, чтобы его упрекали в том, что Конституцию власти "делают под себя". Фото: president.gov.by

В понедельник, 20 сентября, во время совещания по кадрам президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подтвердил готовность провести в Беларуси референдум по Конституции, сообщила пресс-служба президента.

Новым главам местных органов власти Лукашенко напомнил, что заниматься организацией референдума будут, в том числе, и местные власти.

- У каждого свои будут функции, но цель будет одна, - сказал он о подготовке к референдуму по изменениям в Конституцию Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко предупредил, что в процессе подготовки к референдуму нелегко придется главам райисполкомов и сотрудникам вертикали власти.

- Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем, - пояснил он.

Далее Лукашенко указал, что в процессе подготовки к референдуму по Конституции власти намерены рассказать, какие перемены ждут белорусов в связи с изменением главного закона страны. Он добавил, что не хочет, чтобы его потом упрекнули, мол, «под себя делаем эту Конституцию».

- Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум, - упомянул Александр Лукашенко.

А резюмируя, напомнил новым назначенцам о важности «работы с народом». О том, что это необходимо делать, если власти хотят «поддержки со стороны населения».

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