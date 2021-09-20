Фотофакт: российские военные покинули Беларусь после учения «Запад-2021»

Российские военные покинули Беларусь после учения «Запад-2021». фото: Дмитрий Лобашов, Олег Некало, «Ваяр»

Российские военные, которые прибыли в Беларусь для участия в совместном учении «Запад-2021» покинули нашу страну. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

«Воинские эшелоны с российскими военнослужащими, участвовавшими в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад2021», убыли к местам дислокации с железнодорожной станции «Брест-Южный», – говорится в сообщении пресс-службы.

Воинские эшелоны с российскими военнослужащими убыли к местам дислокации с железнодорожной станции «Брест-Южный. фото: Дмитрий Лобашов, Олег Некало, «Ваяр»

Напомним, что активная фаза учения «Запад-2021» проходила с 10 сентября, торжественное закрытие состоялось 17-го.

В основе легенды учения – конфликт двух вымышленных сторон. С одной стороны – Союзное государство Республики Полесье и Центральной Федерации. С другой стороны - коалиция трех «западных» заинтересованных государств: это Нярис, Помория и Полярная Республика, к которым примкнули международные террористические организации.Тем временем жители Минска 20 сентября заметили в небе над столицей боевые вертолеты. В Министерстве обороны дали комментарий по этому поводу, отметив, что это тоже российские военные улетали домой.

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