По данным Bloomberg в мире сделано почти 6 млрд прививок от коронавируса

Стало известно сколько времени понадобится на вакцинацию 75% населения планеты при сегодняшнем темпе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В агентстве Bloomberg заявили, что в мире было сделано более 5,95 миллиарда прививок против COVID-19, передает ТАСС. Это данные о массовой вакцинации в 184 странах.

Этого количества сделанных прививок достаточно для обеспечения полной вакцинации 38,7 процентов населения планеты.

- Средний темп вакцинации в настоящее время составляет 33,1 миллиона доз вакцины в день. Если он сохранится, то необходимо как минимум 6 месяцев до момента, когда будут вакцинированы 75 процентов населения, - подчеркнули в агентстве.

Именно вакцинация около 75 процентов населения, по предположению экспертов Bloomberg, позволит вернуться жизни в нормальное русло.

Однако еще в агентстве подчеркивают, что до сих пор процесс вакцинации в мире идет «неравномерно в разных частях планеты». В высокоразвитых странах вакцинация идет в 20 раз быстрее, чем в регионах с низким уровнем доходов.

По оценке Bloomberg:

- в США сделано 386 миллиона прививок, полностью вакцинировались 54,6% жителей;

- в Испании полностью привились 77% населения;

- во Франции - 72,7%;

- в Италии - 67,9%;

- в Великобритании - 66,5%;

- в Германии - 63%;

- в России сделано 87,8 миллиона прививок, полностью вакцинировались 27,6%.

В Беларуси по данным Минздрава свыше 1,885 миллиона человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из этого количества более 1,527 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации.

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