По данным Bloomberg в мире сделано почти 6 млрд прививок от коронавируса

Стало известно сколько времени понадобится на вакцинацию 75% населения планеты при сегодняшнем темпе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В агентстве Bloomberg заявили, что в мире было сделано более 5,95 миллиарда прививок против COVID-19, передает ТАСС. Это данные о массовой вакцинации в 184 странах.
Этого количества сделанных прививок достаточно для обеспечения полной вакцинации 38,7 процентов населения планеты.
- Средний темп вакцинации в настоящее время составляет 33,1 миллиона доз вакцины в день. Если он сохранится, то необходимо как минимум 6 месяцев до момента, когда будут вакцинированы 75 процентов населения, - подчеркнули в агентстве.
Именно вакцинация около 75 процентов населения, по предположению экспертов Bloomberg, позволит вернуться жизни в нормальное русло.
Однако еще в агентстве подчеркивают, что до сих пор процесс вакцинации в мире идет «неравномерно в разных частях планеты». В высокоразвитых странах вакцинация идет в 20 раз быстрее, чем в регионах с низким уровнем доходов.
По оценке Bloomberg:
- в США сделано 386 миллиона прививок, полностью вакцинировались 54,6% жителей;
- в Испании полностью привились 77% населения;
- во Франции - 72,7%;
- в Италии - 67,9%;
- в Великобритании - 66,5%;
- в Германии - 63%;
- в России сделано 87,8 миллиона прививок, полностью вакцинировались 27,6%.
В Беларуси по данным Минздрава свыше 1,885 миллиона человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из этого количества более 1,527 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На автовокзале в Минске открыли новый пункт ПЦР-тестирования.
Стандартное тестирование обойдется в 31,73 рубля, 44 рубля возьмут с иностранцев (подробности).
Медики сообщили, что дети погибшей беженки доставлены в больницу в Гродно.
В медучреждении рассказали о состоянии детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки (подробности).
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 сентября 2021 года: отличие вакцин друг от друга, план вакцинации и 562 млн ковидных надбавок.
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понедельник, 20 сентября 2021 года (подробности).