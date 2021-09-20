Российский певец Кай Метов после ДТП в Беларуси вернулся домой

Каю Метову после аварии прописали постельный режим. Фото: Instagram @kay_metov

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что 18 сентября на трассе Минск- Гродно в серьезное ДТП попал российский певец Кай Метов. Как узнали корреспонденты ТАСС, в понедельник, 20 сентября, артист уже находится дома.

После обследования в белорусской больнице Кай Метов написал отказ от госпитализации. Сейчас он уже находится дома, одна врачи ему прописали постельный режим. Певец также признался, что получил в ДТП некоторые незначительные травмы.

- Все хорошо, я дома. Отделался ушибом, гематомами и ссадинами. Прописали постельный режим, показаться травматологу и некоторые таблетки, - прокомментировал Метов.

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