Рождество Пресвятой Богородицы-2021 отмечают православные 21 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Рождество Пресвятой Богородицы-2021 отмечают православные 21 сентября. Фото: pixabay

Большой религиозный праздник отмечают православные верующие 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Он входит в список двунадесятых, то есть 12 важнейших событий после Пасхи.

Именно ее чудесное появление на свет у бездетных родителей ознаменовало скорое пришествие Иисуса Христа.

Праздник начинается 20 сентября, а длится пять дней (один день отмечают само Рождество Богородицы и четыре дня празднуют после него).

Что принято делать 21 сентября верующим?

21 сентября в храмах в честь Рождества Богородицы проходят торжества, служат праздничную литургию.

Традиционно верующие в этот день благодарят Матерь Божью за урожайный год и просят о помощи в будущем. С молитвами к ней обращаются семьи, которые не могут завести детей. Также Борогодицу просят о заботе, о сохранении души и спокойствия, стать покровительницей и защитницей, исцелить боль.

Принято в этот день помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью.

Что нельзя делать 21 сентября в Рождество Богородицы?

Как и на многие другие религиозные праздники, верующие считают, что в этот день нельзя делать уборку в доме, заниматься тяжелой физической работать, ругаться, ссориться, рукодельничать. При этом есть и особенные приметы. К примеру, в Рождество Богородицы нельзя надевать узкую или неудобную обувь. Считается, что если натереть мозоль, то можно накликать на себя неудачу или болезнь.

Кроме того, мужчинам в этот религиозный праздник нужно быть особо вежливыми с женщинами. Рождество Богородицы считается женским праздником, в связи с чем, обидевшего даму в этот день ждут большие несчастья.

Также нельзя пить спиртное и употреблять дурманящие вещества.

21 сентября принято печь хлеб, но его запрещено резать, поскольку он символизирует тело Господне. Буханку лучше всего рвать или ломать руками. Хлебные крошки не нужно смахивать со стола. Лучше собрать их и отдать животным.

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