Глава МВД Польши заявил о продлении чрезвычайного режима в районах рядом с Беларусью

В конце сентября будет принято решение о возможном продлении режима ЧС в польских районах, граничащих с Беларусью. Фото: Оксана БРОВАЧ

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши заявил о возможном продлении чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью польских регионах, пишет БелаПАН. По словам Мариуша Каминьского, уже в конце сентября будет принято решение о возможном продлении режима ЧС из-за ситуации на госгранице.

Еще глава МВД Польши подчеркнул, что произошло усиление военного контингента на польско-белорусской границе.

- На границу Польши с Беларусью дополнительно направлено 500 военнослужащих, - проинформировал Каминьский.

В свою очередь в Погранслужбе Польши назвали фейком сообщения некоторых белорусских СМИ о том, что пограничники могли перемещать тела умерших на границе с Беларусью мигрантов.

- Сообщения о том, что польские пограничники перетаскивают тела умерших мигрантов за пределы страны, являются ложью, - прокомментировал ресурсу onet.pl главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага.

Ранее польские власти сообщали о том, как из болота польскими пограничниками были спасены восемь мигрантов.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики сообщили, что дети погибшей беженки доставлены в больницу в Гродно.

В медучреждении рассказали о состоянии детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки (подробности).

«Она не могла дышать»: муж погибшей на белорусско-польской границе женщины рассказал подробности случившегося.

По словам мужчины, его жене было 39 лет (подробности).

Почти 700 нелегальных мигрантов не впустили в ЕС со стороны Беларуси за минувшие выходные.

За минувшие выходные в страны Европейского союза не впустили немногим менее 700 мигрантов, которые намеревались нелегально перейти границу со стороны Беларуси (подробности).