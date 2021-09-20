Гигин, Мусиенко, Шпаковский и ряд руководителей награждены медалями – указ Лукашенко

Гигин, Мусиенко, Шпаковский и ряд руководителей награждены медалями. Фото: БЕЛТА

Ряд руководителей и сотрудников различных учреждений награждены медалью «За трудовые заслуги» и удостоены благодарности президента Беларуси Александра Лукашенко за значительный вклад в реализацию государственной политики. Такой указ Лукашенко подписал 20 сентября, сообщили в его пресс-службе.

«Медали «За трудовые заслуги» удостоены декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин, руководитель аналитического центра «EcooM», член правления общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Сергей Мусиенко, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский», – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что благодарность президента объявлена старшему научному сотруднику отдела внутриполитического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований Алексею Авдонину, политологу, директору общества с ограниченной ответственностью «Городской центр переводов» Вадиму Боровику. Кроме них, благодарности Лукашенко удостоился научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт философии Национальной академии наук Беларуси» Алексей Дзерман.

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