В Минэнерго заявили о почти 90% готовности второго энергоблока БелАЭС

В Минэнерго сказали о завершающем этапе строительства БелАЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр энергетики Беларуси заявил, что готовность второго энергоблока БелАЭС составляет почти 90 процентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Виктор Каранкевич подчеркнул, что строительство Белорусской атомной станции - уже в завершающей стадии.

- В июне (2021-го года - Прим.) был подписан акт приемки первого энергоблока станции в промышленную эксплуатацию. Готовность второго блока БелАЭС - почти 90, - указал министр.

На втором энергоблоке БелАЭс сейчас идет процесс горячей обкатки реакторной установки. А еще до конца года в активную зону реактора второго энергоблока намерены загрузить ядерное топливо. Что положит начало этапу физического пуска блока.

- Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока планируется в 2022-ом году, - добавил глава Минэнерго.

Кроме того, он сказал, что Беларусь развивает сотрудничество с международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности. И осуществляет это «на принципах открытости и транспарентности».

Резюмируя Каранкевич поблагодарил секретариат МАГАТЭ за поддержку и возможность активного использования инструментов Агентства в ходе строительства Белорусской АЭС.

Ранее глава «Росатома» оценивал готовность второго энергоблока Белорусской АЭС в 87 процентов.

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