Минэнерго Беларуси прокомментировало закупку российской электроэнергии

Власти Беларуси намерены закупить в сентябре этого года в России примерно 300 млн кВт ч электроэнергии. Фото: pixabay

Власти Беларуси намерены закупить в сентябре этого года в России примерно 300 млн кВт ч электроэнергии. Об этом рассказали 20 сентября в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

Там также пояснили, зачем страна покупает у соседнего государства электроэнергию.

«Импорт российской электроэнергии – это дополнительная мера для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода. В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается. Импорт осуществляется исходя из экономической целесообразности, и в данном случае он экономически обоснован», – заявили в пресс-службе, передает БЕЛТА.

Там добавили, что закупка будет проводиться в сентябре, а в октябре импортировать электроэнергию Беларусь не планирует.

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