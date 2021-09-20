С 1 октября между Москвой и Минском начнут курсировать десятивагонные «Ласточки»

РЖД пустит в Минск более новые поезда "Ласточки". Фото: РЖД

В РЖД сообщили, что уже с 1 октября в направлении Москва-Минск начнут курсировать обновленные составы скоростных поездов «Ласточка».

В пресс-службе российского перевозчика подчеркнули, что 10-вагонные поезда заменят прежние пятивагонные составы.

- На днях получили две совершенно новые десятивагонные «Ласточки» повышенной комфортности. Сейчас они готовятся заменить пятивагонные составы на линии Москва-Минск, - прокомментировали в РЖД.

Еще в пресс-службе уточнили, что замена составов на 10-вагонные позволит увеличить количество пассажирских мест почти в два раза, до 727 против 341 места.

Кроме того, поездки станут более комфортными, так как 10-вагонные «Ласточки» оснащены мягкими откидывающимися креслами, индивидуальными розетками и USB-портами для каждого пассажира, а еще 11 санитарными комнатами и т.д.

- Привычное «зеркальное» расписание поездов Минск - Москва сохранится, - уточнили в пресс-службе РЖД.

Любопытно, что аналогичные «минским Ласточкам» 10-вагонные поезда до конца 2021-го года будут курсировать в России в Нижний Новгород и Смоленск.

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