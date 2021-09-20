С 1 октября между Москвой и Минском начнут курсировать десятивагонные «Ласточки»

РЖД пустит в Минск более новые поезда "Ласточки". Фото: РЖД
В РЖД сообщили, что уже с 1 октября в направлении Москва-Минск начнут курсировать обновленные составы скоростных поездов «Ласточка».
В пресс-службе российского перевозчика подчеркнули, что 10-вагонные поезда заменят прежние пятивагонные составы.
- На днях получили две совершенно новые десятивагонные «Ласточки» повышенной комфортности. Сейчас они готовятся заменить пятивагонные составы на линии Москва-Минск, - прокомментировали в РЖД.
Еще в пресс-службе уточнили, что замена составов на 10-вагонные позволит увеличить количество пассажирских мест почти в два раза, до 727 против 341 места.
Кроме того, поездки станут более комфортными, так как 10-вагонные «Ласточки» оснащены мягкими откидывающимися креслами, индивидуальными розетками и USB-портами для каждого пассажира, а еще 11 санитарными комнатами и т.д.
- Привычное «зеркальное» расписание поездов Минск - Москва сохранится, - уточнили в пресс-службе РЖД.
Любопытно, что аналогичные «минским Ласточкам» 10-вагонные поезда до конца 2021-го года будут курсировать в России в Нижний Новгород и Смоленск.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Беларуси на 5 - 15% подорожают билеты на поезда и электрички.
В МАРТ объяснили, с чем связано подорожание (подробности).
Цена билетов на поезда «Ласточки» Минск-Москва будет постоянно меняться: сообщили в БелЖД.
Стоимость билетов будет возрастать в «пиковые» дни (подробности).
«Ходят абсолютно полными»: в РЖД готовят изменения для «Ласточек» Минск - Москва.
В РЖД обсудили увеличение составности скоростных поездов в два раза (подробности).
Вот как в БелЖД поздравили 100-тысячного пассажира «Ласточки».
Сотню тысяч пассажиров дневные скоростные поезда Минск - Москва перевезли с 30 апреля 2021 года (подробности).