Главврач Барановичской больницы: «Среди тяжелых пациентов с коронавирусом нет ни одного привитого»

Главврач Барановичской больницы заявил, что среди тяжелых пациентов с ковидом нет ни одного вакцинированного Фото: Андрей АБРАМОВ

Главный врач Барановичской городской больницы Александр Ткачев заявил, что все те тяжелые пациенты с ковидом, которые находятся в больнице, невакцинированные. Об этом пишет издание «Наш Край».

- Среди тяжелых пациентов с коронавирусом у нас в больнице, я признаюсь, не было ни одного человека, который был бы вакцинирован, - заметил главврач.

По его словам, у четвертой волны коронавирусной инфекции есть свои особенности. К примеру, гораздо большему числу госпитализированных требуется кислородная поддержка. Ткачев отметил, что, если в первую волну таких было около 20%, то на данный момент – 30-40%.

Главврач напомнил о необходимости носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Всем тем, кто еще не привит от ковида, он порекомендовал это сделать.

Напомним, что накануне министр здравоохранения Дмитрий Пиневич официально объявил о начале четвертой волны коронавируса в Беларуси.

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