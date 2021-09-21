Женщину из Островецкого района будут судить за жестокое убийство младенца

Женщина избила трехмесячного сына, внезапно почувствовав к нему агрессию. Мальчик умер. Фото: ГКСЭ.

Женщину, которая убила своего трехмесячного сына, будут судить в Гродненской области. По информации областной прокуратуры, трагедия случилась 6 июня в деревне Супроненты Островецкого района.

32-летняя женщина внезапно проявила агрессию к ребенку. Она избила трехмесячного мальчика. Эксперты установили, что мать сильно ударила младенца не менее одиннадцати раз. Умер ребенок от удара по голове: у него были сломаны кости черепа, под оболочками мозга обнаружили кровоизлияния, ткани мозга были размозжены.

Мать была пьяна, когда набросилась на своего ребенка. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что она, тем не мене, могла осознавать, что делает.

Женщину обвиняют в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. Она под стражей, дело направлено в суд. Ей грозит лишение свободы до 25 лет. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные действия – пожизненное лишение свободы или высшая мера.

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