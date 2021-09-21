Мобильный оператор МТС с 1 октября повышает тарифы на услуги связи. Фото: pixabay.com

Мобильный оператор МТС с 1 октября повышает тарифы для физических и юридических лиц на услуги сотовой связи в среднем на 4%. Информация об этом была размещена на официальном сайте МТС.

- Изменения коснутся стоимости абонентской платы, звонков, мобильного интернета, услуг фиксированного интернета, связи в роуминге, смс и других, - говорится в сообщении.

В компании отметили, что данные изменения стоимости были обусловлены сразу несколькими факторами.

- В их числе – постоянная поддержка и развитие инфраструктуры сети, в том числе и по расширению емкости 4G, а также внедрение новых технологических решений, - прокомментировали в МТС.

И добавили, что с новыми тарифами можно будет ознакомиться на сайте компании или же позвонив в контактный центр.

Напомним, что ранее о повышении тарифов на услуги связи проинформировал мобильный оператор А1.

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