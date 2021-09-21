К 2023 году планируется изменить подходы к налогообложению предпринимателей в Беларуси

Белорусские предприниматели встретились с представителями Минфина, им пообещали к 2023 году изменения в налогообложении. Фото: СТВ.

В Минске прошел круглый стол, за которым предприниматели и представители бизнес-союзов встретились с представителями Министерства финансов и экономики. Как сообщает СТВ, речь шла о предполагаемом реформировании системы налогообложения.

До 2023 года условия для работы белорусских предпринимателей не изменятся, сообщает телеканал. А к 2023 подходы к налогообложению планируется изменить.

Вот что будет по-другому. Предполагается, что категории малого и среднего бизнеса будут четко ранжироваться. Сумма налоговых отчислений должна быть соразмерна полученным доходам, а налоговые режимы должны стать простыми, понятными, и не требовать больших затрат на администрирование. На встрече говорили о том, что главная цель изменений, которые внесут в систему налогообложения – стимулирование экономической деятельности.

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