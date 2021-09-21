В «Минскэнерго» сообщили об изменениях при оплате электроэнергии и отопления через ЕРИП. Вот что нужно знать

В «Минскэнерго» сообщили об изменениях при оплате электроэнергии и отопления через ЕРИП
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В «Минскэнерго» сообщили об изменениях при оплате электроэнергии и теплоэнергии через ЕРИП. Они коснутся жителей Минска и Минской области. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.
Теперь при оплате через ЕРИП нужно будет выбирать следующие вкладки.
При оплате электроэнергии:
Система «Расчет» (ЕРИП),
Коммунальные платежи,
Электро-, тпелоснабжение,
Минск,
Минское отделение,
Электроэнергия (физические лица),
Ввести номер абонента (лицевой счет),
Ввести показания прибора учета, за которые производится оплата,
Внимательно проверить ФИО, адрес, а также период, за который совершается платеж, свершить платеж.
При оплате теплоэнергии нужно выбирать следующие вкладки:
Система «Расчет» (ЕРИП),
Коммунальные платежи,
Электро-, теплоснабжение,
Минск,
Минское отделение,
Теплоснабжение (физические лица),
Ввести номер договора,
Внести сумму оплаты,
Совершить платеж.
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