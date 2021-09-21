В «Минскэнерго» сообщили об изменениях при оплате электроэнергии и отопления через ЕРИП. Вот что нужно знать

В «Минскэнерго» сообщили об изменениях при оплате электроэнергии и отопления через ЕРИП Фото: Павел МАРТИНЧИК

В «Минскэнерго» сообщили об изменениях при оплате электроэнергии и теплоэнергии через ЕРИП. Они коснутся жителей Минска и Минской области. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Теперь при оплате через ЕРИП нужно будет выбирать следующие вкладки.

При оплате электроэнергии:

Система «Расчет» (ЕРИП),

Коммунальные платежи,

Электро-, тпелоснабжение,

Минск,

Минское отделение,

Электроэнергия (физические лица),

Ввести номер абонента (лицевой счет),

Ввести показания прибора учета, за которые производится оплата,

Внимательно проверить ФИО, адрес, а также период, за который совершается платеж, свершить платеж.

При оплате теплоэнергии нужно выбирать следующие вкладки:

Система «Расчет» (ЕРИП),

Коммунальные платежи,

Электро-, теплоснабжение,

Минск,

Минское отделение,

Теплоснабжение (физические лица),

Ввести номер договора,

Внести сумму оплаты,

Совершить платеж.

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