Главному редактору «Нашей нiвы» Егору Мартиновичу еще на месяц продлили срок содержания под стражей. Фото: jahor.marcinovich / Facebook

Главному редактору «Нашей нiвы» Егору Мартиновичу и главе отдела маркетинга и рекламы Андрею Скурко еще на месяц продлили срок содержания под стражей. Об этом проинформировали в телеграм-канале издания.

- Егор Мартинович и Андрей Скурко уже два месяца находятся в СИЗО. Предыдущий срок содержания под стражей у них истек 18 сентября, но на свободу они так и не вышли, - говорится в сообщении «Нашай нiвы».

Мартиновича и Скурко обвиняют по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса – Нанесение имущественного ущерба без признаков хищения. Причина – неверное оплаченные коммунальные услуги в помещении редакции: по тарифам для физических, а не юридических лиц. По подсчетам следователей, «Минэнерго» был нанесем ущерб в размере 3,5 тысяч рублей.

В издании отмечают, что максимальный срок содержания под стражей по данной статье до суда составляет шесть месяцев.

Напомним, что Егор Мартинович и Андрей Скурко были задержаны 8 июля 2021 года.

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