Минчанин жестоко убил кота на глазах у детей за то, что животное забралось на соседский автомобиль

Мужчина в Минске жестоко убил кота - тот сидел на автомобиле его соседа. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Минске мужчину судили за жестокое убийство кота. Он расправился с бездомным животным во дворе на глазах у жителей соседних домов и детей, которые играли на детской площадке. Мужчине не понравилось, что кот уселся на соседскую машину.

История произошла 13 июня на улице Радужной, рассказали в прокуратуре Центрального района Минска. Мужчина вышел из дома, увидел, что на авто, принадлежащем соседу, сидит дворовый кот. Мужчина схватил животное и с силой бросил на асфальт. Кот получил травмы, от которых погиб.

Мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Раньше мужчину не раз привлекали к административной ответственности за разные нарушения, в том числе и за нарушение правил содержания животных.

Суд решил, что за убийство кота минчанин должен провести под арестом три месяца.

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