В Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл – мужчины получили ожоги

В Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл. Фото: телеграм-канал СК
В Следственном комитете сообщили, что 19 сентября, в воскресенье, в Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ведомства.
- Во время проведения работ по переплавке металлолома в цехе чугунного литья на одном из предприятий в Лунинце из горловины печи случился выброс раскаленного металла. В результате случившегося двое мужчин, 40 и 50 лет, получили ожоги различной степени тяжести от попадания на них частиц раскаленного металла и возгорания одежды, которая была на них, - прокомментировали в СК.
В Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл. Фото: телеграм-канал СК
В ведомстве добавили, что пострадавшие находятся в больнице. Им была оказана медицинская помощь.
- Следователи провели осмотр места случившегося. Были опрошены свидетели, а также изъята документация по охране труда. По данному факту Лунинецким районным отделом СК проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, - отметили с СК.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Женщину из Островецкого района будут судить за жестокое убийство младенца.
Мать была пьяна и избила трехмесячного ребенка – размозжила ему голову. (подробности)
В Минской области два человека получили травмы на работе: у одного повреждена рука, второй лишился пальцев.
Оба случая произошли в один злополучный день. (подробности)
Подробности ЧП с погибшими в колодце рабочими: газа не было, у одного из мужчин - травмы головы.
Трое мужчин под землей прокладывали электрический кабель - двое погибли. (подробности)