В Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл – мужчины получили ожоги

В Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете сообщили, что 19 сентября, в воскресенье, в Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ведомства.

- Во время проведения работ по переплавке металлолома в цехе чугунного литья на одном из предприятий в Лунинце из горловины печи случился выброс раскаленного металла. В результате случившегося двое мужчин, 40 и 50 лет, получили ожоги различной степени тяжести от попадания на них частиц раскаленного металла и возгорания одежды, которая была на них, - прокомментировали в СК.

В Лунинце на предприятии на двух рабочих из печи выплеснулся раскаленный металл. Фото: телеграм-канал СК

В ведомстве добавили, что пострадавшие находятся в больнице. Им была оказана медицинская помощь.

- Следователи провели осмотр места случившегося. Были опрошены свидетели, а также изъята документация по охране труда. По данному факту Лунинецким районным отделом СК проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, - отметили с СК.

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