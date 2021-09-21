В Лиде школьницы 12 и 13 лет подрались из-за ревности к мальчикам

Две школьницы в Лиде подрались из-за мальчиков. Фото носит иллюстративный характер. Фото: tvc.ru.
Две школьницы в Лиде подрались из-за мальчиков. Одной из участниц конфликта 12 лет, второй - 13. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
В сентябре в одну из школ Лиды пришла новенькая ученица. На 12-летнюю девочку стали обращать внимание мальчики, это не понравилось ее 13-летней однокласснице. Девочка назначила новенькой стрелку за школой. Выясняя отношения, девочки подрались.
В милиции отметили, что при драке присутствовал мальчик, который не только не попытался не допустить потасовку, но и выступал в ней в качестве арбитра. Разнимать дерущихся девчонок одноклассник начал только тогда, когда те стали бить друг друга по лицу.
Драка школьниц произошла несколько дней назад, сейчас милиция проводит проверку.
- Несмотря на малолетний возраст обеих участниц драки, их действиям будет дана правовая оценка, - рассказали в милиции.
Похожая история произошла в Светлогорске - там школьницы жестоко избили знакомую.
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