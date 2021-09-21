Россия с 21 сентября сняла все коронавирусные ограничения на авиаперелеты с Беларусью Фото: Сергей ГАПОН

Россия с 21 сентября полностью восстановила авиасообщение с Беларусью, которое ранее было временно ограничено по причине пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство ТАСС.

- Россия со вторника, 21 сентября, снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью, а также возобновляет его с Ираком, Кенией, Словакией и Испанией. Данное решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, - передает ТАСС.

Напомним, что на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября в Москве стало известно, что Россия снимает с 21 сентября все доковидные ограничения в пассажирском авиасообщении с Беларусью. Об этом заявил Путин журналистам на пресс-конференции после переговоров.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь планирует восстановить доковидный уровень железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

В настоящее время между Беларусью и Россией курсируют 14 пассажирских поездов, в доковидное время их было 28. (подробности)

Турция отменила ПЦР-тест для въезда в страну детей младше 12 лет.

Ранее непривитым туристам старше шести лет для въезда в Турцию нужна была справка об отрицательном результате ПЦР-теста. (подробности)

С 1 октября между Москвой и Минском начнут курсировать десятивагонные «Ласточки».

Поезда расширенной комплектации заменят составы с пятью вагонами. (подробности)