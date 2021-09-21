Белорус Владислав Хандогий выиграл престижный конкурс молодых пианистов в Сан-Ремо

Белорус стал победителем престижного конкурса молодых пианистов в Сан-Ремо. Фото: www.rpmsanremo.it

Белорусский пианист Владислав Хандогий стал победителем Международного конкурса русской фортепианной музыки, который прошел 15 - 19 сентября в Сан-Ремо. Информация об этом была размещена на официальном сайте конкурса.

Владислав Хандогий не только стал победителем престижного конкурса пианистов, по мнению членов жюри и зрителей, но также получил специальный приз имени Скрябина.

За первое место белорусский пианист получит 6 тысяч евро, а также право выступить с симфоническим оркестром в Сан-Ремо в сезоне 2022 года.

На втором месте оказалась Анфиса Бобылова из Украины. Она получит 3 тысячи евро. Третье место досталось испанцу Лео де Мария. Он получит 2 тысячи евро.

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