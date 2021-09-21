В Стародорожском районе 18-летний тракторист хотел поправить зеркало заднего вида, но упал под колеса трактора и погиб. Фото: traktorspec.ru

В Стародорожском районе 18-летний тракторист хотел поправить зеркало заднего вида, но упал под колеса трактора и погиб. Подробности произошедшего приводит БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

- Данный инцидент произошел 18 сентября, в субботу, на 1-м километре автодороги Каваличи - Старые Фаличи - Ореховка вблизи агрогородка Каваличи. Водитель 2003 года рождения управлял трактором «Беларус» с прицепом. Удалось установить, что во время движения он открыл дверь кабины, чтобы отрегулировать зеркало заднего вида, но потерял равновесие и упал на проезжую часть. На молодого человека наехало заднее колесо трактора. Он скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.

Стародорожским РОСК было возбуждено уголовное дело.

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