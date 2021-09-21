В Сенно мужчина спрятал 10 рублей в постели и убил мать, подумав, что та взяла их

Из-за этих двух купюр, которые мужчина спрятал в своей постели и забыл об этом, он убил свою мать. Фото: Следственный комитет.

Пьяный житель Сенно спрятал 10 рублей, придя домой пьяным. Утром он проснулся, не нашел своих денег и решил, что десятку забрала его мать. Пенсионерка сказала, что денег не брала, но сын не поверил и избил 72-летнюю женщину.

Сын бил мать до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни, рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Накрыв избитую женщину курткой, мужчина пошел в гости к знакомому. Домой он вернулся только утром следующего дня и вызвал скорую.

Вот что выяснили эксперты: сын, будучи вменяемым и понимая, что делает, ударил мать не менее 30 раз, и эти удары стали причиной ее смерти. Вот что выяснили следователи: 10 рублей, из-за которых мужчина убил мать, пенсионерка действительно не брала. Две пятирублевые купюры он спрятал в своей кровати, под простыней.

Мужчину будут судить за убийство престарелой женщины, совершенное с особой жестокостью. Кстати, раньше он не раз судим за имущественные преступления, нигде не работал, жил с матерью.

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