Лукашенко: Многодетные семьи - наш основной демографический ориентир

Лукашенко назвал многодетные семьи основным демографическим ориентиром. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 21 сентября, проводит совещание с руководством Совета министров. Он назвал многодетные семьи основным демографическим ориентиром. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Несмотря на то, что изменились условия функционирования экономики, нам важно не допустить снижения уровня рождаемости. Мою принципиальную позицию по данному вопросу вы знаете - страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей, - заявил Лукашенко.

По его словам, важно помнить, «что многодетные семьи являются нашим основным демографическим ориентиром».

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: Маме четверых детей - пенсию, даже если у нее нет стажа.

Он анонсировал программу «Многодетная Беларусь». (подробности)

Лукашенко - белорусским женщинам: Главное - рожайте побольше детей.

Диалог с президентом длился около семи часов. (подробности)

Лукашенко: Ради бога, рожайте. Мы будем находить по 10 тысяч долларов на каждого ребенка после рождения двух детей.

Он поручил правительству рассмотреть вопросы, которые касаются поддержки многодетных семей. (подробности)

Лукашенко: Хотите бесплатную квартиру - трое, четверо, пятеро рожайте и приходите!»

В своем послании президент рассказал, кто получит льготное жилье. (подробности)