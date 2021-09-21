«Белтелеком» с 1 октября повышает тарифы на услуги доступа в интернет. Фото: gorkiv.by

С 1 октября «Белтелеком» повышает тарифы на услуги доступа в интернет. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

- С 1 октября 2021 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет, который предоставляется организацией «Белтелеком». Подорожание затронет все тарифные планы за исключением пакетных предложений «Семейный», «Ясна» и «Бизнес-кейс», - говорится в сообщении.

В «Белтелекоме» проинформировали, что стоимость услуг увеличится в пределах 4%.

Напомним, что ранее о повышении тарифов на услуги связи сообщили в А1 и МТС.

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