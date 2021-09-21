Холод не отступит: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 22 сентября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 22 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в среду, 22 сентября, прогнозируется холодная погода. На большей части территории страны вероятны дожди. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- Во вторник, 22 сентября, в республике погодные условия будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, которая поступает с севера Европы. В стране будет преобладать облачная погода, по западу с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Ветер будет северный, северо-западный умеренный, - рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +7. Днем воздух прогреется от 5 до 11 градусов.

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