В Гродненской области завышали цены на детское питание, хлеб и колбасу. Две торговые компании оштрафовали

Хлеб, колбаса, детское питание - на эти социально значимые товары завышали цены в Гродненской области. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Хлеб, колбаса, макароны и детское питание - эти социально значимые товары в Гродненской области продавали по завышенным ценам. Это установили специалисты Главного управления МАРТ, проверив две торговые компании - ОАО «Большая Крыница» и Гродненское областное потребительское общество.

Так, несколько десятков наименований детского питания продавались с торговыми надбавками до 54%а вместо установленных для социально значимых товаров 15%. Это были соки, пюре из фруктов и овощей, нектары, морсы.

Всего от реализации социально значимых товаров торговые организации выручили по факту на 35 086 рублей больше, чем получили бы, продавая их по установленным в соответствии с законодательством ценами. Они наказаны штрафами - экономический суд взыскал в общей сложности более 70 тысяч рублей с юридических лиц, которые допустили нарушения.

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