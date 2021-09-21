В Могилевской области ограничат продажу пива и слабоалкогольных напитков
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% ограничат в Могилевской области. Соответствующий документ был подписан председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и опубликован на Национальном правовом интернет-портале 21 сентября.
После вступления решения в силу продажа пива и других некрепких алкогольных напитков запрещена для нестационарных торговых точек (ларьков и киосков), а также для передвижных торговых объектов (за исключением предназначенных для обслуживания жителей в сельских населенных пунктах).
Согласно документу, решение касается торговых объектов, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта и в радиусе 25 метров от них.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, ранее подобный запрет был введен в Минской области.
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