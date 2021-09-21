Минчанин брал в аренду электросамокаты и сдавал их в ломбард. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Сервисы каршеринга в Минске и других белорусских городах появились сравнительно недавно. И пока одни жители пользуются каршеринговыми автомобилями, электросамокатами и простыми велосипедами, другие, видимо, считают, что то, что стоит в городе просто так, не имеет своего хозяина. Очевидно, так решил 32-летний неработающий минчанин, которого задержали милиционеры. Оказалось, что он брал в аренду электросамокаты, а потом сдавал их в ломбард.

Естественно, представитель организации, осуществляющей прокат электросамокатов, обратился в милицию - и к минчанину, который взял самокат, пришли. Оказалось, он не только сам взял самокат, но и попросил свою знакомую взять на себя еще два самоката, которые также сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Общая сумма ущерба составила более 2000 рублей, сообщает ТГ-канал «Милиция Минска». Известно, что ранее минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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