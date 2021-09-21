Аналитики: Беларусь впервые импортирует картофель во время сборки урожая. Больше всего из Украины

Беларусь впервые импортирует картофель во время сборки урожая. Больше всего из Украины. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

В этом году Беларусь впервые импортирует картофель из других стран в то время, как его уборка еще продолжается, пишет украинский портал Liga.net со ссылкой на аналитиков платформы EastFruit. Аналитики отмечают, что это довольно необычное явление, так как Беларусь известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля.

Импорт картофеля в 2021 году, да еще и во время уборки, стал возможным благодаря высоким ценам на него. На этой неделе оптовые цены на картофель в Беларуси достигали $0,30 за кг и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. В Молдове, например, картофель продавался вдвое дешевле, в Украине – на 6-8 центов США за кг дешевле, а в Польше на 11-13 центов США дешевле, чем в Беларуси.

Кроме того, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картофель $0,15-0,19 за кило.

По словам аналитиков, главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объемов его производства в 2021 году - урожай снизился из-за плохой погоды.

Наибольшим поставщиком картофеля в Беларусь в первые 7 месяцев 2021 года была Украина – 15 500 тонн картошки. А еще Беларусь закупала картошку в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

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