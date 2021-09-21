Минчанка лишилась 12 тысяч рублей из-за установки программы удаленного доступа. Фото: Pexels

Жительница Минска установила программу удаленного доступа и лишилась суммы более, чем 12 тысяч рублей, об этом сообщили в Следственном комитете.

Жительнице Минска позвонили на смартфон через Звонок на смартфон Viber, при этом на экране появился логотип одного из банков и надпись «Поддержка».

– Собеседник сообщил минчанке, что от ее имени открыто несколько кредитных договоров и для того, чтобы их закрыть потерпевшей необходимо совершить несколько действий под его руководством, – сообщили в Следственном комитете.

Мошенники представились «сотрудниками юридического отдела ассоциации банков» и убедили в необходимости оформления кредита на сумму в две тысячи рублей.

Женщине поступили деньги на счет, но она стала сомневаться в том, что звонивший является именно тем, за кого себя выдает. Мошенник предоставил ей фотографию удостоверения сотрудника органов внутренних дел, и минчанка согласилась оформить еще два кредита.

Далее женщине сказали установить на телефоне удаленный доступ и разрешить подключиться к нему «сотрудникам банка». В результате злоумышленники смогли узнать реквизиты банковских платежных карточек потерпевшей, авторизоваться от ее имени в личном кабинете системы Интернет-банкинг и дистанционно распоряжаться деньгами.

По данному факту возбуждено уголовное дело за «хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере».

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