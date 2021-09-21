ГАИ призывает пешеходов обозначать себя фликерами в темное время суток. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ГАИ Минска в своем Telegram-канале призывает пешеходов и велосипедистов сделать себя заметнее в темноте и напоминает, что световой день значительно уменьшился – количество наездов на пешеходов и велосипедистов возрастает с приходом осени.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что использование световозвращающих элементов (фликеров) в темноте при движении по краю проезжей части является обязательным. В случае невыполнения правил, закрепленных в ПДД, грозит штраф в размере от одной до трех базовых величин.

– Столичная Госавтоинспекция призывает пешеходов в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами, а велосипедистов – фликерами и жилетами повышенной видимости, – говорится в сообщении.

В ГАИ отметили, что наличие фликера позволяет водителю увидеть пешехода в темноте за 400 метров, что существенно снижает риск наезда и ДТП.

Фликеры следует размещать таким образом, чтобы они не были закрыты элементами одежды, зонтами и сумками.

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